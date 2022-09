Tipsport extraliga: Na TV Tipsport a s extra kurzovou nabídkou!

Je to tady. Hokejoví tipéři se po letní pauze opět mohou ponořit do světa Tipsport extraligy. Nová sezona vypukne ve čtvrtek v Brně, Kometa vyzve Karlovy Vary. Třemi největší favority na titul jsou Pardubice, Sparta a obhájce z Třince. Komu věříte? Kdo naopak skončí poslední a zamíří do baráže?

Foto: Tipsport Tipsport extraliga: Na TV Tipsport a s extra kurzovou nabídkou!Foto : Tipsport

Článek Bookmakeři Tipsportu očekávají Masarykův pohár v moci Pardubic. Na celkový triumf Dynama v tuto chvíli svítí nejnižší kurz. Ruku v ruce s tím perníkáři aktuálně platí za nejžhavější kandidáty na zisk Prezidentské trofeje pro krále základní části. Není se co divit. Kádr napumpovali kvalitou. Čerešňák, Will, Musil, Radil, Tomášové Hyka se Zohornou... Síla. Na papíře. Co myslíte, sednou si změny i na ledě? Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si na umístění jednotlivých týmů a sledujte všechny zápasy elitní české soutěže v přímých přenosech na TV Tipsport. Speciální příležitosti Vedle Sparty, dubnového finalisty, a Ocelářů lační po vysokých metách mnoho dalších klubů. Hradec Králové loni ovládl dlouhodobou fázi, v play off ale brzy narazil. Liberec se vyzbrojil dvojicí Frolík – Bulíř a soupisku vyšperkovala i Kometa (Kundrátek, Koblížek, Flek, Furch). Starosti by naopak mohla mít Olomouc (bez Krejčího) nebo Plzeň, která ztratila Bulíře, Čerešňáka, Thorella, Jiříčka či Dzierkalse. A jak si poradí Karlovy Vary bez ikony Fleka? Využijte i rozšířenou kurzovou nabídku. Kdo se po 52 kolech stane nejproduktivnějším hráčem? Sparťan Tomášek? Jeho největšími konkurenty budou podle bookmakerů českobudějovický Gulaš, třinecký Hudáček a vítkovický Mueller. Na tiketech rozhodněte také o počtu získaných bodů u vybraných hráčů a nejlepším střelci. Favoritem na borce s nejpřesnější muškou je zmíněná exkluzivní americká posila ostravského celku. Trefí se alespoň 23x? Dynamo dole? Ne Tipér sovardravec očekává Pardubice v základní části v TOP 4: "Pozice mezi čtyřmi nejúspěšnějšími týmy jim loni utekla až v posledním kole vinou silně nevydařeného závěru dlouhodobé fáze. Z klubu přitom jako jediný z top hráčů odešel Matěj Blümel. Zbytek už tak silného kádru z loňského roku zůstal pohromadě. Východočeši navíc hodně posílili! Do karet jim hraje i to, že oproti Třinci, Spartě a Hradci nemají Ligu mistrů," napsal sázkař v analýze. Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.