Tipsport extraliga: Přeskočí Třinec lídra? Vzchopí se Dynamo?

Kohouti si nepolepší Tipér dirtymatty92 zanalyzoval bitvu mezi Spartou a Olomoucí. Co očekává? „Domácí hokejisté zvítězí. Hanáci se pohybují kolem 11. místa, venku patří k horším mužstvům. Pokud Pražané chtějí pomýšlet na přímý postup do play off, tedy do čtvrtfinálové fáze, musí si s Morou poradit už v základní hrací době. Sázím proto na čistý triumf Jandačovy party v kurzu 1,5,“ popsal dirtymatty92 důvod, proč kohoutům nevěří.