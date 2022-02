Tipsport extraliga: Přestřelka v Třinci? Olomouc v maléru?

Náboj bude mít střet na ledě obhájců titulu. Oceláři jdou na Spartu! Lídr tabulky se chlubí nejpevnější obranou v soutěži, jednou z nejlepších ofenziv, minule vyškolil Chemiky z Litvínova (6:2) a na druhý Hradec Králové si drží šestibodový odstup. Přelstí teď sedmé Pražany, kteří uspěli třikrát v řadě? Co se týká počtu branek, tak v každém z předchozích 12 vzájemných zápasů padlo minimálně pět gólů!

Další výhra by bodla Kladnu. Rytíři naplno zabrali v posledních dvou duelech. Nejprve přestříleli Vervu 5:2, poté i hradecké Lvy 4:3. Díky tomu Středočeši dostali pod ještě větší tlak patnáctý Zlín, od kterého se Jágr a spol. odpoutali už na rozdíl 15 bodů. Situace se dokonce vyvíjí tak, že Kladno se může začít dívat nad sebe a zaútočit na postup do play off. Na klíčové 12. místo nemá bůhvíjaký deficit. Sundá v pátek Liberec?