Tipsport extraliga: Přiblíží se Vítky elitní čtyřce? Zblednou indiáni?

Procpali se do teritoria zaručující osmifinále play off. Od 5. do 13. místa je ale peloton solidně vyrovnaný. Stačí dvě, tři tříbodové výhry za sebou nebo naopak kratší série porážek a daný tým může vystřelit nahoru či sletět dolů hned o několik příček. Porazí Jelínek a spol. v neděli Litvínov? Vsaďte si na své favority a sledujte kompletní program elitní české hokejové soutěže živě na TV Tipsport .

Slušnými výsledky se prezentují Vítkovice. Jsou na dostřel TOP 4, tedy přímému postupu do čtvrtfinále. Aktuální forma? Borci z Ostravy bodovali v každém z předchozích devíti zápasů. Z toho hned šest utkání dovedli do vítězného konce. Naposledy mimochodem napsali triumfální tečku za ocelářskou klasikou. V Třinci slavili výhru 3:1. Co myslíte, navážou na minulý výkon doma proti Karlovým Varům? Energie na stadionech soupeřů moc neválí. Venkovní bilance Západočechů patří v Tipsport extralize k podprůměru. Drama by se v rámci nedělního kola mohlo odehrát na ledě vedoucího Třince. Vránova letka jde na indiány, kteří plánují upevnit své postavení v elitní čtyřce. Jenže… Asi to bude fuška. Plzni se totiž ve Slezsku dlouhodobě nedaří. Padla tam šestkrát v řadě. Na body by si pak v závěru víkendu rád sáhl Zlín, který zajíždí do Brna (v minulém vzájemném střetu Kometu porazil 5:3), a Mladá Boleslav se pokusí proti Pardubicím vylepšit už tak skvostnou bilanci. Bruslaři doma na Dynamo nevyzráli v jediném utkání za posledních pět let.