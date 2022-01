Tipsport extraliga: Rozloží chemici Spartu? Chytne se Plzeň?

V Tipsport extralize pokračuje boj o play off. Zatímco hokejisté Litvínova se snaží o to, aby se mezi nejúspěšnější dvanáctku vůbec protlačili, cílem Plzně je udržet si pozici v TOP 4. Tím by si Západočeši zajistili místečko ve čtvrtfinále. Jak se oběma týmům povede v úterních zápasech?

Tipsport extraliga: Rozloží chemici Spartu? Chytne se Plzeň?

Článek Verva se pokusí přelstít Spartu a indiáni vyzvou České Budějovice. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání Tipsport extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport. Spartě se nedaří naplňovat předsezonní prognózy. V tabulce měla být výš! Ne. Desátá příčka po 39 kolech? Síla kádru zůstává na papíře. Aktuální (ne)forma přitom značí, že se na lepší časy neblýská. Jandačovo mužstvo prohrálo tři z předchozích čtyř duelů. Minule dokonce senzačně s kladenskými Rytíři 2:3. Selžou Pražané i s chemiky? Vsaďte si. Výsledkově to skřípe také v Plzni. Z posledních šesti startů utrpěla rovných pět porážek a na svého nejbližšího soupeře, sedmý Motor, má jen čtyřbodový náskok. Přestřelka na Moravě Úterní program Tipsport extraligy nabízí i střet mezi Zlínem a Mladou Boleslaví. Bude to tam padat? „Oba kluby se v letošní sezoně potkaly dvakrát. A pokaždé uspěli Středočeši s tím, že jsme se dočkali čtyř zásahů. Věřím, že tentokrát uvidíme alespoň pět tref. Beranům to nejde, vyhráli jediný z posledních pěti domácích zápasů. Gólů ale padalo hodně. Ani Bolka teď zrovna nemá nejlepší formu. Nicméně, v jejích duelech také nebývá o branky nouze,“ píše v analýze s kurzem 1,41 tipér herrwurs. Inspirujete se? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.