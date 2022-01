Tipsport extraliga: Splní Třinec s Hradcem Králové povinnost?

Pouhé tři body. Východočeši navíc nyní uspěli dvakrát v řadě. Naopak Oceláři dvakrát za sebou padli. Co se stane v úterním kole, ve kterém oba kluby platí za favority? Smoleňák a spol. doma vyzvou předposlední Kladno, Slezané se představí na ledě třináctého Litvínova. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání Tipsport extraligy živě na TV Tipsport .

Pokračuje i boj o průnik do TOP 4. Aktuálně čtvrtá Plzeň zatím zdárně odráží choutky největších pronásledovatelů – Vítkovic a Českých Budějovic. Na borce z Ostravy má náskok pět bodů, na Motor šest. Porazí teď Indiáni Olomouc? Kohouti jsou venku nevýrazní. Prohráli tam čtyři z předchozích pěti duelů. Zamotaná je situace také na opačném pólu tabulky. Zdá se, že právě mezi Morou (11. pozice, 55 bodů), karlovarskou Energií (12., 53) a litvínovskými Chemiky (13., 52) se rozhodne o tom, kdo skončí po základní části na 13. příčce. Tedy mimo teritorium zajišťující vyřazovací fázi.

Obrana Beranů s mouchami Tipér Geor88 předpokládá v bitvě České Budějovice vs. Zlín minimálně tři góly domácích (v kurzu 1,38): „Berani sice vyhráli dvakrát v řadě, na jihu Čech ale budou mít sakra těžké uspět. Vlastně v to ani nevěřím. Gulašova parta stále pomýšlí na TOP 4. S její produktivitou se to může podařit. V poslední době měla skutečně náročné soupeře (Liberec, Třinec, Plzeň a Hradec) a vytěžila z toho tři triumfy. Nyní ji čeká otloukánek ze Zlína... Myslím si, že se Ševci dostanou pod tlak. Za předchozích pět duelů navíc mají průměr obdržených branek na hodnotě 4,4.“ Inspirujete se sázkařovou prognózou?