Tour de France živě! Hattrick Pogačara?

Nejslavnější, nejsledovanější, nejprestižnější, a tak by se dalo pokračovat. Velkolepá show zvaná Tour de France přichází opět na scénu. Elitní cyklisté si to znovu v rámci třítýdenního etapového závodu rozdají o nesmazatelný zápis do historie i nemalé odměny na prémiích. Kdo v Paříži oblékne žlutý dres pro celkového vítěze?

Foto: Tipsport Tour de France živě! Hattrick Pogačara?Foto : Tipsport

Článek Bookmakeři mají jasno. Věří Tadeji Pogačarovi. Dočká se třetího vítězství v řadě? To je kurz 1,75. Jdete do toho? Založte si účet u Tipsportu, získejte 150 Kč zdarma na první sázky a sledujte TdF v přímých přenosech na TV Tipsport. Stále teprve třiadvacetiletý jezdec toho stihl už hodně. V roce 2020 se stal historicky prvním Slovincem, který ovládl starou dámu a o rok později si tento počin zopakoval. Navíc k tomu přidal triumf v souboji o puntíkatý dres pro krále hor a bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. Není se proto co divit, že hvězda týmu UAE Team Emirates má ty nejvyšší ambice i letos. Na paty by mu měli nejvíce šlapat krajan Primož Roglič (5) a Dán Jonas Vingegaard (4,8). Froome za kurz 151 Ukázat se jistě bude chtít i Chris Froome, který Tour de France ovládl v letech 2013, 2015, 2016 a 2017. Do nadcházejícího ročníku sice zdaleka nevstupuje jako favorit, přesto si jeho prvenství v kurzu 151 milosko97 zahrál a svůj tip zanalyzoval. Jasnou záležitostí by měl být i boj o zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže. Žhavým kandidátem na úspěch však není Peter Sagan (5) ale belgický univerzál Wout van Aert (1,7), který na tour ovládl již šest etap. Mimo to se loni stal i mistrem světa v cyklokrosu. Největší boj tak podle prognóz bude o puntikatý dres. Důležité body na horských prémiích by měli sbírat Thibaut Pinot (5) a Pogačar (5), jenž je rovněž jasným favoritem na bílý trikot (1,25). Užijte si také zábavu s tikety, založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Dostanete i zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.