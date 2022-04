TV Tipsport: Boj o mečbol. Zastaví Sparta Nestrašila?

Rozhodující sérii o Masarykův pohár lépe rozjeli Oceláři. Triumfovali 4:1. Rudí ale dokázali odpovědět (2:1). Ve třetím duelu se vedení opět překlopilo na stranu Třince (3:2). Nicméně… Jandačova parta znovu srovnala krok (5:2). Nyní už jde do tuhého. Co se stane na ledě týmu Václava Varadi? Zapíše se do statistik útočník Andrej Nestrašil? Šestý nejproduktivnější hráč vyřazovací fáze bodoval v každém z předchozích čtyř startů (bilance 3+1).