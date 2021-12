TV Tipsport: Čeští hokejoví junioři na MS! Šokují Kanadu?

Myšák a spol. si to přitom ve skupině A postupně rozdají s Kanadou (která je vyřadila ve čtvrtfinále juniorského šampionátu 2021), Německem, Finskem a Rakouskem.

Za obhájce prvenství platí Američané. Ti ve finále posledního mistrovství světa dvacítek zdolali svého zámořského rivala s javorovým listem na hrudi 2:0. A to se hrálo v Edmontonu… Domácí nároďák tak má letos o motivaci navíc. Nechce dopustit zopakování minulého scénáře.

Jak to dopadne? Promluví do medailových bojů i české naděje? Turnaj se uskuteční ve městech Edmonton a Red Deer od 26. prosince do 5. ledna.