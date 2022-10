TV Tipsport: Colorado top favoritem NHL. Dojde k senzaci?

Tipsport je oficiálním partnerem NHL. Zaregistrujte se u Tipsportu a vsaďte si na to, kdo se stane šampionem, které kluby opanují jednotlivé divize a sledujte všechna utkání NHL živě pouze na TV Tipsport . Získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky.

Lavina z Denveru ovládla poslední finále 4:2 na zápasy. Tampě pokazila útok na mistrovský hattrick. Tým Avalanche naopak zamával 21letému čekání na vytoužený pohár. Podle bookmakerů Tipsportu budou Coloradu v Západní konferenci konkurovat hlavně Calgary s Edmontonem. Flames sice ztratili Johnnyho Gaudreaua a Matthewa Tkachuka, posily jsou ale adekvátní. Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar a Nazem Kadri. Oilers zase potáhnou Connor McDavid s Leonem Draisaitlem a Jack Campbell by měl zalepit jejich věčný problém – brankoviště.

Mnohem více kandidátů na Stanley Cup najdeme na východě. Toronto, Florida, Tampa Bay, Carolina, Rangers… Síla. Maple Leafs naposledy vypadli z play off už v prvním kole. Opět. Pošesté v řadě! A to mají Austona Matthewse, který v sezoně 2021/22 nasázel neskutečných 60 gólů. Zlomí prokletí? Panthers loni vybojovali Prezidentský pohár, Rangers došli až do semifinále a mužstvo Lightning se roky spoléhá na hvězdné jádro kolem Stevena Stamkose, Victora Hedmana, Nikity Kučerova a Andreje Vasilevského. Dojde daleko i bez Ondřeje Paláta?