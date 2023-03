TV Tipsport: Čtvrtfinále! Jasný postup Pardubic? Vyletí Třinec?

Daleko by mohly dojít také Vítkovice, které čeká moravské derby s Kometou. Ostravanům se povedly příchody. Trefou do černého byli Peter Krieger ze Zvolena a Peter Mueller. Ano, z Brna! Americký bombarďák tak prožije hodně speciální sérii. Půjde proti „svým“. Ofenziva ale nestála jen na nich. Řádili Roberts Bukarts s Dominikem Lakatošem. Do obrany navíc perfektně zapadl Juraj Mikuš a bránu zavřel Aleš Stezka. Bude to na Kometu stačit? Zaťovič a spol. se chlubí nejlepší úspěšností přesilovek v Tipsport extralize. V dlouhodobé fázi ji vyšponovali na 27,52 %.