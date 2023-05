TV Tipsport: Čtvrtfinále MS! Vyřadí Češi obra z USA?

Vsaďte si (i na celkové umístění) a sledujte vrchol MS živě na TV Tipsport . Výsledky zápasů v play off predikujte v Tipovačce zdarma o 5 mega a dresy Bostonu s podpisem Davida Pastrňáka, hvězdy největší komunity tipérů. Založte si účet a získejte 500 Kč na první sázky.

Kdo se do ofenzivních statistik zapíše proti USA? Vsaďte si na střelce a kanadské body hráčů. Prosadit se bude výzva. Bonino a spol. nenašli během sedmi zápasů základní části přemožitele (jako jediné mužstvo na šampionátu), nasázeli nejvíce branek (34) a inkasovali pouze osmkrát. Využijte i speciální kurzovou nabídku Tipsportu ke čtvrtečnímu programu MS. Rozhodněte na tiketech o tom, kolik gólů dohromady padne ve všech čtyřech čtvrtfinálových soubojích.

Tipér Strita předpovídá postup Česka. „Na turnaji jsem hokeji, který předvádí zámořské celky, nepřišel na chuť. Od Spojených států bych vůbec nečekal, že ovládnou skupinu. A ještě bez porážky! Často se stává, že i takový vítěz končí hned v úvodním kole play off. Věřím tedy, že to, co potkalo minulý rok Švýcary, se nyní stane Američanům. Budu spoléhat, že Vejmelka zavře bránu a Kubalík se trefí. Stačí hrát jak druhou třetinu s Kanadou a půjde to,“ napsal sázkař v prognóze s kurzem 2,48.