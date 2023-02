TV Tipsport: Gólová smršť na Kladně? Dietní chod ve Vítkovicích?

V Tipsport extralize přituhuje. V pátek se odehraje už 44. kolo. Do baráže o udržení se pomalu, ale jistě řítí Kladno. Má nejhorší útok, obranu, z posledních 11 zápasů zkompletovalo jen dva triumfy a na pozici znamenající záchranu ztrácí sedm bodů. Porazí v jednom z klíčových duelů sezony Litvínov? Vervě jde také o hodně. Pokud by neuspěla, odstup od Rytířů by se nebezpečně zmenšil.

Foto: Tipsport TV Tipsport: Gólová smršť na Kladně? Dietní chod ve Vítkovicích?Foto : Tipsport

Článek Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání elitní české hokejové soutěže živě na TV Tipsport. Založte si účet a získejte 300 Kč zdarma na první sázky. Pátečním tahákem bude i boj ve Vítkovicích. Přijede Sparta. Fanoušci v Ostravě tak uvidí srážku druhého a třetího týmu tabulky. Historie přitom říká, že bitvy mezi těmito rivaly bývají hodně vyrovnané. A na góly dietní. V osmi z předchozích devíti vzájemných střetů jich padlo maximálně pět. Bude under i nyní? Vsaďte si u Tipsportu na počet zásahů. Na předvíkendové menu se těší také v Karlových Varech. Energie se postaví Plzni. Západočeské derby slibuje drama. Alespoň při pohledu na vypsané kurzy. Nuda nehrozí ani v Brně. Pod Špilberkem se představí obhájce titulu Třinec! Těžká práce pak čeká na olomoucké Kohouty, kteří budou čelit lídrovi z Pardubic, už jistému čtvrtfinalistovi. Zatažená ruční brzda? Ne Sázkař gujas zanalyzoval záchranářský thriller mezi Kladnem a Litvínovem. „Potkají se dvě nejhorší obrany. Obě v průměru inkasují více než 3 branky za zápas. Ofenzivně jsou na tom lépe chemici, doma však Jágr a spol. až tak špatně nehrají. Rytíři se i přes svoji velmi špatnou situaci pořád snaží. Potřebovali by ale nutně uspět,“ předpovídá tipér minimálně šest gólů (v kurzu 2,34). Vidíte to stejně? Inspirujete se? Proberte dění v Tipsport extralize s ostatními členy největší sázkařské komunity v tematickém fóru. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.