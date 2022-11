TV Tipsport: Komplex Slavia. Zlomí Baník bídnou sérii?

Červenobílé táhne v útoku Stanislav Tecl. Během 13 startů nasázel devět branek. Mužstvo trenéra Hapala se zase po delší pauze způsobené zraněním může spolehnout na ofenzivní um Ladislava Almásiho. V každém z posledních tří duelů se trefil do černého! Kdo se prosadí ve vzájemné partii? Vsaďte si. Co se týká historické bilance, Baník na Slavii neumí. Sedmkrát v řadě si z Edenu neodvezl ani bod, stejně dlouhá je i série overů ve Vršovicích. Od roku 2014 tam mezi SKS a FCB padly pokaždé alespoň tři góly.

Tipér Elmajstergarstich vyhlíží minimálně tři branky. S tím, že udeří oba tábory (v kurzu 2,18). „Nový kouč Ostravy Pavel Hapal to chytil za správný konec. Hra se zjednodušila, dá se na to koukat. Okolo 20 střel na zápas? Super vizitka. Do toho se vrátil Almási. Nemyslím si, že hosté budou v Praze bránit. Čtyři duely pod Hapalem ukázaly, že se Baník chce prezentovat útočným stylem. Sešívaní jsou ale doma nekompromisní… Věřím, že uvidíme otevřený fotbal.“