TV Tipsport: MS do 20 let! Přestřílí Češi Slováky?

Tipér Jarok123 si vsadil na to, že mužstvo trenéra Radima Rulíka na úvod turnaje nezaváhá. S tím, že v úterním derby, které začne v parádním čase ve 20:00, padnou alespoň čtyři góly. „Slovensku chybí Slafkovský s Nemcem, tedy jednička a dvojka letošního draftu NHL. Neukáže se ani Mešár nebo zraněný Chromiak. To jsou rozdíloví hráči," zanalyzoval Jarok123 kurz 1,67. Jak to vidíte vy? Sledujte boj v přímém přenosu na TV Tipsport.