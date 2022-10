TV Tipsport: Nálož NHL před půlnocí!

Detroit chyběl v play off dlouhých šest let. Do vyřazovací části už by tak rád konečně pronikl. Přestavba kádru je hotová. Dosavadní výsledky? Vybízejí k optimismu. V neděli od 23 hodin se Larkin a spol. postaví Anaheimu, který zatím nijak nezáří. V sestavě má ale nebezpečného Troye Terryho a možného kandidáta na nováčka roku Masona McTavishe. Vyjdou tentokrát oba útočníci bodově naprázdno? Ve stejném čase odstartují další dva zápasy. Newyorští Islanders se představí na ledě Floridy a Rangers se pokusí přelstít Columbus.

Tipér Larox115 zanalyzoval triumf jezdců nad modrokabátníky v rámci sázky bez remízy (s kurzem 1,53): „I přes mírné posílení před sezonou se toho v Columbusu zatím moc nezměnilo. Z prvních čtyř utkání vyhrál pouze jednou, a to po prodloužení doma proti průměrnému Vancouveru. Důležitý fakt je ten, že pro klub z Ohia začne duel necelých 20 hodin po konci toho předchozího. Plus to cestování do New Yorku… Myslím si, že únava bude na hráčích znát. Rangers jsou navíc v Madison Square Garden celkem nekompromisní.“