TV Tipsport: Naváže Slavia v lize na pohárový úspěch?

Sešívaní půjdou do souboje se Zbrojovkou v dobré náladě. Holeš a spol. udolali po prodloužení Czestochowou 2:0 a zajistili si místenku v základní skupině Evropské konferenční ligy. Velkou úlevu musel cítit především Jindřich Trpišovský, který ani letos nezažije první ročník bez pohárové účasti Slavie za dob jeho koučování v pražském týmu. SKS však musí přepnout zpět do ligového módu, kde je čeká rozjeté Brno. To by však pro mistry z předloňské sezony nemělo být nepřekonatelným sokem a očekává se, že fotbalisté z Vršovic naváží na čtvrteční úspěch. Jak dopadne tento šlágr?