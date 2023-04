TV Tipsport: Plzeň vs. Zlín a bitva na severu! Zvednou se Budějovice?

Co napravovat má mistrovská Plzeň. Loňská forma viktoriánů je minulostí a aktuálně jim není příliš do zpěvu. Užuž to vypadalo, že po ovládnutém duelu s Jabloncem přijde uklidnění a smělé nahánění pražských „S“. Omyl. Poslední prohra v Ostravě znamenala další ránu do sebevědomí Západočechů. Smete Bílkova družina podceňovaný Zlín, který je silně namočen do bitev o prvoligovou příslušnost?