TV Tipsport: Postoupí Plzeň do závěrečného předkola Ligy mistrů?

„Nebyl bych překvapený, pokud by se tento zápas podobal druhému souboji Plzně s Helsinkami. Tiraspol má pár šikovných borců v ofenzivě, ale tím to hasne. Defenzivě Sheriffu absolutně schází jakýkoliv systém. Obránci hostujícího týmu nejsou příliš kvalitní a velmi často a hloupě chybují. Nemyslím si, že Viktoria bude cílit na remízu. Očekávám brzký zásah do sítě moldavského mančaftu a následnou kontrolu hry svěřenců kouče Bílka. Západočeši porazí soupeře rozdílem minimálně dvou branek,“ uvádí Madridista23 v analýze s kurzem 2,62.