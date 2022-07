TV Tipsport: Turnaje Oktagonu, RFA a UFC! Udeří Vémola?

Jiskřit to bude na pražské Štvanici. Fanouškům se pod širým nebem představí v titulovém střetu Karlos Vémola. V polotěžké váze si to rozdá s Aleksandarem „Jokerem“ Iličem. Do klece ale vstoupí mnoho dalších známých bojovníků – například Roman Paulus, Matouš Kohout nebo Mateusz Legierski. Kdo zaujal Macha Muradova, fightera UFC? Věří Terminátorovi: