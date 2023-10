TV Tipsport: Velká pardubická! Sklidí ovace Sacamiro?

„Sacamiro ukazuje, že dozrál do mimořádného krosaře, který je navíc velmi spolehlivým skokanem. Obě letošní formy ho oprávněně řadí do role největšího kandidáta na vítězství. Jeho velkou devizou je především vynikající závěr a schopnost běhat na jakékoliv půdě. V srpnové kvalifikaci vyvrátil i to, že by měl mít problém s náročnou hlubokou půdou, protože v extrémních podmínkách a za hustého deště vyhrál velmi jistě před Talentem,“ říká jeden z bookmakerů Tipsportu.