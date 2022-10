TV Tipsport: Vstřelí Mueller Kometě gól? Zaboduje Zohorna?

Pardubice jsou druhé. Na Vítky se dívají s minimálním odstupem. V úterní partii by si podle bookmakerů Tipsportu měly polepšit. Představí se na ledě posledního Litvínova. Bude vidět Tomáš Zohorna, nejproduktivnější hráč Tipsport extraligy (9+5)? Vsaďte si . Mizérii chtějí ukončit Kladno a České Budějovice. Rytíři neuspěli šestkrát v řadě, Motor dokonce osmkrát. Komu věříte? Drama se rýsuje v Hradci Králové, kde se ukáže Sparta. Bilance přitom říká, že v posledních osmi vzájemných partiích urvali Pražané alespoň bod.

Tipér YirkaSirka očekává ve střetu Brno vs. Vítkovice minimálně pět tref (v kurzu 1,43). „Kometa dává před svými fanoušky v průměru šest gólů/zápas. Ostravané mají venku průměr 6,1. Historicky to padá i v duelech mezi samotnými kluby. Ta šance, že over uvidíme také tentokrát, tam tak rozhodně je. V táboře domácích jsou velmi produktivní Luboš Horký, Petr Holík a Adam Zbořil. Hosty zase táhnou Dominik Lakatoš, Juraj Mikuš nebo Peter Krieger,“ napsal sázkař v analýze.