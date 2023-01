TV Tipsport: Vyzbrojená Boleslav na Spartě, Liberec rýsuje tři góly

Liberec a Hradec Králové se před vypuknutím ročníku možná viděly ve vyšších patrech tabulky Tipsport extraligy. Zatím to ale vypadá, že v základní části díru do světa neudělají. Oba kluby patří k výkonnostnímu průměru. O něco lépe jsou na tom Bílí Tygři, kteří mají jeden z nejlepších útoků v lize. Doma dávají v průměru přes tři branky za zápas. Konkrétně 3,26. Naplní gólovou normu i v duelu právě proti lvům? Dáte na tiket over?