TV Tipsport: Žhavá Sparta v Liberci. Vynuluje Balinskise?

Tipér dirtymatty92 věří rudým v rámci sázky bez remízy. Pokud by se tedy prodlužovalo, vklad by se mu vrátil. „Sparťané po výměně trenéra ještě nezaváhali. Zdolali Kladno 5:1 a pak těsně Třinec 1:0. Nestačil na ně ani Hradec a naposledy sejmuli rivala z Brna na jeho ledě jasně 6:2. Co říct k Liberci? Doma moc bodů nesbírá... Hosté potvrdí skvělou formu,“ napsal dirtymatty92 v analýze k úterní konfrontaci pod Ještědem (s kurzem 1,82).