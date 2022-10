UFC na TV Tipsport: Dvě titulové bitvy a návrat Muradova!

Muradov zažije velký návrat. V sobotu se poprvé od 29. srpna 2021 utká v ostrém fightu, a to s Brazilcem Caiem Borralhem. Minulý rok nestačil na Geralda Meerschaerta a porážkou si zhoršil bilanci v UFC na 3-1. Američan Uzbeka několikrát tvrdě zasáhl a poté jej dostal na zem do kravaty, kterou nemilosrdně utáhl.

Borralho naposledy prohrál v roce 2015 s Joaem Carvalhem. Od té doby táhne sérii 11 výher v řadě. Jeho cesta do hlavní fáze UFC vedla přes Dana White’s Contender Series 2021, kde vyhrál oba duely. Neméně úspěšný je Borralho i letos.

„Muradovovi se v UFC vyjma posledního neúspěšného zápasu daří. Jeho soupeř má bilanci 14-1 a většina z jeho fightů skončila na submission nebo na body. Pokud si chytí Machmuda do gilotiny, tak s největší pravděpodobností zvítězí. Většina členů největší komunity sázkařů věří Borralhovi. Já věřím, že by Muradov mohl překvapit. Uzbek nikdy nejde do boje nepřipravený. Dávám triumf Muradova v krásném kurzu 2,66,“ napsal Zbysek99 ve své analýze.