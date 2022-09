US Open: Sledujte nejen české barvy na TV Tipsport!

V mužské části poutá pozornost především Nick Kyrgios a jeho suverénní jízda na zámořských betonech. Hlavní konkurent? Nestárnoucí Rafael Nadal. To v dámském pavouku exceluje Caroline Garciaová, která nepoznala hořkost porážky už 12 zápasů v řadě. Kdo je váš favorit? Vsaďte si a sledujte kompletní program prestižního turnaje živě na TV Tipsport . Založte si účet a získejte 300 Kč zdarma na první sázky.

Tahák ženského čtvrtfinále US Open? Střet mezi Cori Gauffovou a Caroline Garciaovou. Prognózy? Bookmakeři lehce favorizují francouzskou tenistku, která od začátku června posbírala 32 výher. Ve svém druhém čtvrtfinále na majoru bude čelit těžké soupeřce. Talentovaná Gauffová má letos za sebou finálovou účast na Roland Garros, kterou by ráda překonala. Zdolá Garciaovou před domácím publikem?

„Gauffová je ve formě. Všechny dosavadní soupeřky na US Open zvládla vyřídit ve dvou sadách. Její slabina? Nemá příliš vyladěný servis a pomocí dvojchyb daruje oponentkám snadné fiftýny. Garciaová se letos vrací na vrchol. Na předchozím podniku v Cincinnati zvítězila coby kvalifikantka a zde patří k hlavním adeptkám na zisk titulu. Prezentuje se agresivním stylem a zaznamenává velké množství winnerů. Duel bude mít skvělou kulisu a diváci poženou Gauffovou za postupem. Já však věřím schopnostem Garciaové, jenž by měla projít do TOP 4,“ uvádí mfamera ve své analýze s kurzem 1,77.