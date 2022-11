Úspěšný over, výhry favoritů a téměř půlmilionová trefa!

Skvělý start do nového týdne se povedl tipérovi s nickem Thyrelio. Zaměřil se na pondělní dohrávku 13. kola La Ligy, kde v madridském souboji Vallecano vs. Real očekával více než dvě branky v poločase s kurzem 6,09. Pokud by padly přesně dva góly, vrátil by se mu vklad. Vývoj úvodního dějství však předpověděl na jedničku. Týmy odešly do šaten za stavu 2:2 a Thyrelio shrábl parádních 182 700 Kč.