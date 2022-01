Vítězné strategie na Australian Open!

Zatímco breakpoint vsadil svoji akovku za pár stovek, tipér TECH71 se pustil do mnohem významnější hry. Vklad 40 tisíc korun? To se jen tak nevidí. I on přitom věřil favoritům. Viktorii Azarenkové, Madison Keysové nebo Barboře Krejčíkové. Zklamání neprožil. Shrábl 102 000 Kč! Ano, Sebastian Korda se sice proti Corentinovi Moutetovi docela nadřel, důležité ale je, že zelenou fajfku nakonec trefil.