Wimbledon na TV Tipsport: Zazáří české barvy?

Světová jednička Iga Šwiateková, držitelka sedmi letošních titulů, by podle prognóz měla opanovat ženskou kategorii. Ovládne Polka druhý major po sobě? Rodačce z Varšavy může honbu za pohárem překazit především Ons Džabúrová (2.). Tunisanka v tomto roce předvádí svůj nejlepší tenis a napevno se zařadila do užší světové špičky.

Kolik jmen čítá české obsazení? V mužské části figurují Jiří Veselý (68.), Jiří Lehečka (72.), kvalifikant Lukáš Rosol (280.), kterého čeká první grandslam od French Open 2019, a Zdeněk Kolář (119.), jenž se dostal do hlavní fáze jako lucky loser. Do hlavní soutěže dámského pavouka se dostalo hned sedm hráček. Nejvýraznější stopu by měla zanechat Petra Kvitová (26.). Bývalá světová dvojka se naladila na londýnský podnik triumfem na turnaji v Eastbourne.