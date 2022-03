Zastaví Třinec Kelemena? Rozhodí Pech Spartu?

Třinečtí se o finále Tipsport extraligy porvou s Mladou Boleslaví. S ní se ve stejné fázi play off utkali i loni. Tehdy Slezané uspěli 4:3 na zápasy. Půjde opět o těsnou záležitost? Bruslaři se po nevýrazné základní části zvedli. V předkole přetlačili Plzeň a poté senzačně zametli s držitelem Prezidentského poháru z Hradce Králové. Ve svých řadách přitom mají nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího snajpra nadstavby Miloše Kelemena.

Hokejisté Sparty se po zdolání Liberce pokusí vyřadit outsidera z Českých Budějovic. Půjde o rychlý proces? Vsaďte si. Motor, podobně jako Bolka, překvapil. Ukončil sezonu ambiciózním Pardubicím, navíc celkem přesvědčivě (4:1 na utkání). Série proti Pražanům bude pikantní hlavně pro Lukáše Pecha. Útočník Jihočechů, který v pěti duelech letošní vyřazovací fáze nasbíral sedm bodů, oblékal rudý dres dlouhých osm let.

První gól vstřelí hosté. Přesně to vyhlíží tipér gici v úvodním duelu mezi Třincem a Mladou Boleslaví: „Hráči klubu z města automobilů, kteří v týmu působí delší dobu, mají s play off hokejem Slezanů zkušenosti z loňského semifinále. V něm si na styl Ocelářů postupně zvykli. Jak série plynula, byli Vránovi a spol. rovnocenným soupeřem! To čekal málokdo. Klíčová podle mě bude i větší motivace na straně Bolky.“