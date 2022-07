Závěr Wimbledonu a parádní zářezy na tiketech!

Wimbledon se pomalu řítí do finiše. Do historie se letos zapsal například Australan Nick Kyrgios. Známý showman poslal domů Cristiana Garína a poprvé se na grandslamu dostal (bez boje) rovnou do finále.

Foto: Tipsport Závěr Wimbledonu a parádní zářezy na tiketech!Foto : Tipsport

Článek Účast v závěrečném duelu Kyrgiosovi zajistilo odstoupení bývalé světové jedničky Rafaela Nadala. Španělovi vystavily stopku jeho přetrvávající potíže s břišním svalem. Co nabídne závěrečná část turnaje? Užijte si zbývající zápasy živě na TV Tipsport a diskutujte o majoru v tematickém fóru. Předvedli se ovšem nejen tenisté na travnatých dvorcích, ale také členové největší komunity sázkařů v Tiket aréně. Například tipérka Petra994 vsadila v průběhu čtvrtfinálové konfrontace mezi Rafaelem Nadalem a Taylorem Fritzem na prvně jmenovaného borce, který otáčel nepříznivý stav. Kurz 3,45 podpořila vkladem ve výši 14 300 Kč. Výsledek? Solidní odměna 49 335 Kč. Štěstí na Wimbledonu zkusil také EsikEso5. Na svoji akovku dal triumfy Eleny Rybakinové, Simony Halepové, Kyrgiose a Nadala. Po skončení všech duelů se tiket zbarvil do zelena a jeho konto bylo bohatší o 110 125 Kč. Stejné zápasy a téměř totožné příležitosti jako EsikEso5 zkusil trefit také Sasuke15. Od Kazašky Rybakinové však očekával pouze jednu vyhranou sadu. Povedlo se a sázkař mohl začít oslavovat krásnou výplatu v částce 296 000 Kč. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.