Získají čeští hokejisté na hrách medaili?

Parta trenéra Filipa Pešána se v Pekingu postupně utká s Dánskem (9. února), Švýcarskem (11. února) a sbornou (12. února). V základní fázi půjde hlavně o to vybojovat co nejlepší pozici pro vyřazovací část. Dál postoupí všechna mužstva. Ta byla rozřazena do tří čtyřčlenných skupin s tím, že vítězové a nejlepší celek z druhých příček si zajistí čtvrtfinále. Ostatních osm týmů si to rozdá v jednozápasovém kvalifikačním kole o další čtyři volná místa v play off.