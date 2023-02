Ať žije král! LeBron je úkaz. Jeho rekord může vydržet navěky

Když se řekne Michael Jordan, basketbalový fanoušek si asi vybaví jeho střelbu z výskoku, v němž vydržel o něco déle než jeho soupeři. V případě Dirka Nowitzkiho vidíme hlavně klasickou ‚jednonožku' provedenou v záklonu, Reggie Miller zase sypal trojku za trojkou. A LeBron? Ten pálí z odskoku, po energických nájezdech, sází to tam z dálky, jak si jen vzpomenete.

Neuvěřitelných dvacet sezon už to takhle kropí na nejvyšší úrovni a nezdá se, že by zpomaloval. V minulém ročníku měl druhý nejvyšší průměr své jedinečné kariéry - 30,3 bodu na zápas. A v tomto? 30,2. Víc než v sezoně 2007-08, kdy získal svůj jediný titul nejlepšího střelce.

"Když se mluví o nejlepších střelcích historie NBA, obvykle jsem v téhle společnosti nebýval jmenován. Ale teď už asi nemají jinou možnost," pousmál se James.

Všechno to začalo 29. října 2003. Jako hráč Clevelandu seběhl v zápase se Sacramentem přes dvě clony na pravé křídlo a síťka po jeho první střele v NBA hned příjemně zašustila. To byly Jamesovy premiérové dva body. Teď je na čísle 38 390 a míní ho ještě nějakou dobu navyšovat.

I když hráči v nejlepší basketbalové lize světa končí v průměru před 34. narozeninami. Dál už je tělo nepustí. Kotníky, kolena, achilovky dostávají na palubovkách strašně zabrat. LeBron ovšem sviští vesele dál.

„Myslím si, že se o sebe neuvěřitelně dobře stará, proto tolik let dokáže odehrát obrovský balík zápasů," tvrdí proslulý kouč San Antonia Gregg Popovich.

Foto: Gary A. Vasquez, Reuters Basketbalista LeBron James z LA Lakers je nejlepším střelcem historie NBAFoto : Gary A. Vasquez, Reuters

„Navíc měl LeBron vždycky výhodu ve velikosti a obratnosti, ale také v mentalitě. V podstatě celou kariéru říkal: Můžu si dělat, co chci a kdy chci. A dělá to už dvacet let. Hříčka přírody," nechápe Dominique Wilkins, patnáctý muž střelecké listiny NBA.

James trpělivě pracoval na detailech a slabinách, které odhalil např. Dallas při finále v roce 2011. O rok později už byla Oklahoma proti Jamesovi a spol. v barvách Miami v rozhodující sérii úplně bez šance.

LeBron překonal desetitisícovku v roce 2008, o pět let později byl na dvaceti tisících a že si jde pro Abdul-Jabbarův trůn, bylo jasné, už když jako nejmladší hráč historie NBA přeskočil metu 30 tisíc bodů. To mu bylo 33 let a 25 dnů.

Přehled nejlepších střelců v historii basketbalové NBA: BODY JMÉNO KLUBY ZÁPASY OBDOBÍ 38 390 LeBron James Cleveland, Miami, LA Lakers 1410 od 2003 38 387 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee, LA Lakers 1560 1969-89 36 928 Karl Malone Utah, LA Lakers 1476 1985-2004 33 643 Kobe Bryant LA Lakers 1346 1996-2016 32 292 Michael Jordan Chicago, Washington 1072 1984-2003

„Nikdy nebylo mojí prioritou dávat tolik bodů. Rád hraju týmově, využívám spoluhráče," prohlásil tehdy a za pravdu mu dává i historická tabulka v počtu asistencí, kde už předstihnul i opravdového velmistry Magika Johnsona a Stevea Nashe.

Občas se stane, že i v závěrečných momentech vyrovnaných zápasů hledá lépe postaveného spoluhráče a nebere všechno jen na sebe.

„Každý večer chci kluky zapojit a dostat je do hry, dát jim správnou přihrávku," netají James.

Foto: Mark J. Terrill, ČTK/AP Dojatý Lebron James po překonání rekorduFoto : Mark J. Terrill, ČTK/AP

Že je novým držitelem střeleckého rekordu NBA někdo, kdo produkuje takhle nesobecký basket, je přinejmenším fascinující. Otázkou pak zůstane, do jakých výšin mohl James svůj účet našlehat, pokud by hrál stylem ‚já, já, já, jenom já."

Na další otázku, zda ho v budoucnu ještě někdo překoná, má Wilkins pohotovou odpověď: "To, co LeBron předvedl, je abnormální. Tohle už nikdo neudělá. Dívám se do budoucnosti a vidím, že se to nestane." Ať žije nový král!