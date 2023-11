Basketbalistu Oubreho srazilo auto, hráč Philadelphie má zlomené žebro

Basketbalistu Philadelphie Kellyho Oubreho Jr. srazil na ulici automobil, který z místa nehody ujel. Sedmadvacetiletý rozehrávač byl převezen do nemocnice, kde mu lékaři diagnostikovali zlomeninu žebra a zranění kyčle a pravé nohy. Sobotní událost podle agentury AP vyšetřuje policie. "Už je doma a vede se mu dobře," řekl trenér Sixers Nick Nurse novinářům. Jak dlouhou pauzu má Oubre před sebou, není zatím jasné. "Bere to tak, že se vrátí, než se nadějeme. To je výborná výchozí pozice," dodal kouč.

