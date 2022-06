České volejbalistky postoupily do finále Evropské ligy

Ve druhé sadě domácí volejbalistky dvakrát smazaly několikabodový náskok Rumunek, které byly v této fázi výrazně úspěšnější v útoku. Koncovka ale tentokrát patřila hostujícímu týmu. Češky to nezlomilo a do třetího setu vstoupily lépe. O náskok přišly, ale pak odskočily na 21:16. Za koncovou čarou se dařilo Mlejnkové a na síti úřadovala čtyřiadvacetiletá prostějovská smečařka Klára Faltínová. Ta dnes hrála svůj zatím nejlepší zápas v reprezentaci, do které se poprvé dostala až na tento ročník Evropské ligy. Celkem nasbírala patnáct bodů a navíc výborně přihrávala; byla adresátkou většiny rumunských servisů.