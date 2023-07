České volejbalisty postupují na ME

Kvalifikační turnaj o postup na mistrovství Evropy volejbalistek do 22 let v Brně: Česko - Turecko 0:3 (-22, -21, -20) Český tým na závěr skupiny C poprvé prohrál i ztratil set, ale postoupil z druhého místa na ME 2024 v Itálii.

