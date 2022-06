Češi nezachytili vstup do zápasu a rychle prohrávali 2:7. V průběhu úvodní sady se několikrát přiblížili na rozdíl jediného bodu, ale Ukrajinci jim vždy znovu odskočili a vypracovali si pět setbolů. Při podání Jana Galabova přišla další česká série, jenže za stavu 23:24 český smečař podání zkazil a sám sadu ukončil. Druhý set byl mnohem vyrovnanější, žádný tým neměl více než dvoubodový náskok. V koncovce se ale utrhli Ukrajinci a jediný set je dělil od toho, aby zopakovali loňské finále.

Ve třetím setu čeští volejbalisté promarnili čtyřbodové vedení, takže se šlo do vyrovnané koncovky. Za stavu 23:23 rozhodl servis. Ukrajinský kapitán Oleh Plotnyckyj podání zkazil a český univerzál Marek Šotola, který přišel na koncovku, vzápětí zaznamenal eso. Češi pak vedli většinu čtvrtého setu, v jehož závěru zazářil Licek. Nejprve jednoblokem sestřelil útok ukrajinské hvězdy Plotnyckého a o pár míčů později esem proměnil první setbol.

Mužská volejbalová reprezentace při návratu do Final Four Evropské ligy zopakovala úspěch z roku 2018, kdy ve finále v Karlových Varech nestačili na Estonsko. Jediný triumf v Evropské lize mají Češi z roku 2004. Ve finále půjde také o postup do kvalifikace o Ligu národů. V letošním ročníku Evropské ligy jsou ve finále obě české reprezentace, ženy se utkají s Francií.