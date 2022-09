Házenkáři Karviné porazili Zubří gólem v poslední sekundě a vedou extraligu

"Už nic jiného nezbývalo, tak jsem to tam hodil a padlo to," řekl Ptáčník České televizi. "Měli jsme to od začátku dobře takticky zvládnuté. Dostali jsme se do vedení, ale pak jsme začali dělat zbytečné chyby. Zubří se chytilo a pak už to byl prostě boj. Jsem rád, že jsme to zlomili na naši stranu," uvedl hrdina zápasu, který přišel do Karviné před sezonou z Nového Veselí.