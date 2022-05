Hermannová, Štochlová - Kotniková, Lovšinová 2:0 Hermannová se Štochlovou postoupily v Dauhá do play off

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou nevyužily ve svém úvodním utkání na turnaji okruhu Pro Tour Challenge v Dauhá dva mečboly a se španělským párem María Carrová, Angela Lobatová prohrály po vyrovnaném průběhu 1:2. V boji o postup do play off pak české jedničky zvítězily nad slovinskou dvojicí Tjaša Kotniková, Tajda Lovšinová 2:0. O postup do čtvrtfinále se v sobotu utkají s turnajovými trojkami Švýcarkami Joanou Heidrichovou a Anouk Vergé-Dépréovou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Beachvolejbalistka Barbora Hermannová na archivním snímkuFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Hermannová se Štochlovou, které tentokrát díky divoké kartě nemusely do kvalifikace, prohrály na katarském písku se Španělkami první set 19:21. Druhou sadu stejným poměrem získaly, v té rozhodující si jako první vypracovaly mečbol. Příležitost ukončit zápas pak měly ještě za stavu 16:15, ale šanci nakonec využily až na třetí pokus Španělky. Při březnové premiéře v novém elitním seriálu Pro Tour obsadily Hermannová se Štochlovou v mexické Tlaxcale dělené sedmnácté místo. V lednu v katarské metropoli skončily páté v turnaji série King of the Court, která se hraje netradičním vyřazovacím formátem. Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu v Dauhá: Ženy: Skupina B: Carrová, Lobatová (11-Šp.) - Hermannová, Štochlová (14-ČR) 2:1 (19, -19, 17). Hermannová, Štochlová - Kotniková, Lovšinová (23-Slovin.) 2:0 (18, 21) Míčové sporty Hermannová se Štochlovou skončily na písku v Mexiku sedmnácté

Reklama