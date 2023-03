Hermannová se Štochlovou získaly bronz na King of the Court v Miami

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou získaly na turnaji série King of the Court v Miami bronz. Do finále akce hrané v netradičním vyřazovacím formátu postoupili i Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, ale v něm vypadli jako první a obsadili páté místo.

Foto: Profimedia.cz Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou (archivní foto)Foto : Profimedia.cz

Článek "S výsledkem jsme spokojené. Jelikož tento formát je hrozně nevyzpytatelný a nepředvídatelný, tak nám tenhle bronz potvrdil, že jsme víc sehrané a side-out nám jde lépe a lépe. Několikrát jsme si zkusily, že v posledních minutách jsme udělaly spoustu bodů, které nás poslaly do dalších kol," uvedla v nahrávce pro média Hermannová. Hermannová se Štochlovou se po vítězství ve skupině a druhém místě v semifinále dostaly až mezi závěrečnou trojici. V souboji s nakonec vítěznými Kanaďankami Melissou Humanaovou-Paredesovou s Brandie Wilkersonovou a stříbrnými Brazilkami Larissou s Lili získaly jen tři body. Obdobným způsobem se mezi nejlepší pětici dostali i Perušič se Schweinerem, ale ve finále už dál nepostoupili. Zvítězili Estonci Kusti Nölvak a Mart Tiisaar. "Hrát beachvolejbal na Miami Beach bylo celkově takové ikonické. Bílá pláž, palmy, moře, sluníčko a plážový volejbal. Za nás jedno z nejvíce ikonických míst, kde si zahrát tuhle hru," řekla Hermannová. Akce nalákala spoustu fanoušků, město bylo kvůli prázdninám plné lidí. "Atmosféra na kurtu byla fakt skvělá, dnes byl vyprodaný stadion," dodala. King of the Court se hraje v pěti týmech, které na kurt přicházejí postupně vždy místo dvojice, jež v předchozí výměně nezískala bod. Po každém patnáctiminutovém "setu" pár s nejmenším počtem bodů odpadne. Série se nezapočítává do světového žebříčku ani do olympijské kvalifikace. Pro obě české dvojice byla finančně lukrativní akce přípravou na březnový turnaj Pro Tour v Mexiku.