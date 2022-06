Mladé házenkářky míří na MS: Cílem je postup ze skupiny, říká trenér. Pomáhal i Marian Jelínek

České házenkářky do 20 let čeká letošní vrchol - mistrovství světa. V základní skupině šampionátu, který hostí slovinská města Celje, Laško a Velenje, Češky postupně vyzvou Litvu, Angolu a Rumunsko. Do dějiště se tým pod vedením kouče Dušana Poloze přesouvá ze závěrečného kempu v Luhačovicích, kde v přípravných utkáních dvakrát zdolal Rakousko. První zápas šampionátu proti Litevkám se odehraje již tuto středu 22. června. „Jako jasný cíl jsme si vytyčili postup ze skupiny," uvádí Poloz.

Foto: Martin Sekanina/Český svaz házené) Mladé české házenkářky míří na mistrovství světa do 20 let. Cílem je postup ze skupiny.Foto : Martin Sekanina/Český svaz házené)

Článek Hned na úvod mistrovství světa poměří Češky síly s Litvou, která ve skupině nahradila Paraguay. „Skupina původně vypadala jinak. Věřili jsme, že půjdeme od nejlehčího soupeře postupně přes mistra Afriky k tomu nejtěžšímu, výkonnost měla gradovat. Nakonec nás hned zkraje čeká Litva, což nám trochu narušilo program. Ale platí to, že úvodní zápas bude zásadní v tom, abychom dostali do týmu pohodu a správně se naladili. Jako jasný cíl jsme si vytyčili postup ze skupiny," říká reprezentační kouč Dušan Poloz. Český výběr následně čeká zápas s Angolou. „Sehnali jsme si některé materiály, pravděpodobně půjde o klíčový souboj o postup, který se týká prvních dvou celků skupiny," tvrdí kouč. Posledním utkáním ve skupině bude souboj s Rumunkami. „Nad ním jsme dlouhou dobu nevyhráli, ale věříme, že teď přišel ten správný čas. Pohrávali jsme s ním o dvě, tři branky. Bylo by krásné, kdyby zlom přišel zrovna teď. Tím bychom se i mohli výborně nachystat na další vývoj v rámci MS," přeje si český trenér. Mistrovství světa házenkářek do 20 let Skupina E: 22. června (13:30) Česko – Litva 24. června (12:30) Česko – Angola 25. června (16:30) Rumunsko – Česko V rámci posledních pár hodin před odjezdem do dějiště šampionátu hráčky absolvovaly teambuildingovou akci i motivační přednášku mentálního kouče Mariana Jelínka. „Do tématu dne před odjezdem jsme zakomponovali příběhy hráček a týmu, jednotlivé krizové situace i výzvy, které se na naší cestě objevily a zvládli jsme je. Takže přednáška byla hlavně o tom, co máme za sebou," popisuje Poloz. „Věřím, že se Marianu Jelínkovi podařilo naladit holky na správnou vlnu – aby sebevědomí nebylo moc vysoké, ani příliš nízké. Ctíme pokoru a respekt ke každému soupeři." Nominace české rerpezentace Brankářky: Michaela Malá (DHC Plzeň), Adéla Srpová (Házená Kynžvart), Šárka Spurná (DHK Zora Olomouc) Pravá křídla: Barbora Kroftová (DHK Baník Most), Anežka Farářová (TJ Sokol Poruba) Pravé spojky: Charlotte Cholevová (DHK Baník Most), Michaela Smějová (Tatran Bohunice), Claudia Roupcová (DHK Zora Olomouc) Střední spojky: Michaela Daňková (Handball club Zlín), Denisa Holeňáková (DHC Slavia Praha), Monika Machačová (DHK Zora Olomouc) Levé spojky: Nikola Melicharová (DHC Plzeň), Natálie Kuxová (DHK Zora Olomouc), Tereza Vostárková (DHC Slavia Praha) Levá křídla: Kristýna Königová (TJ Sokol Lázně Kynžvart), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc) Pivotky: Lucie Drozdová (DHC Plzeň), Štěpánka Hejlová (DHK Zora Olomouc)

Reklama