Plážoví volejbalisté Oliva a Westphal do čtvrtfinále MS jednadvacítek neprošli

Kryštof Jan Oliva s Davidem Westphalem prohráli v osmifinále mistrovství světa beachvolejbalistů do 21 let v Thajsku po bitvě s Brazilci Pedrem a Henriquem. Česká dvojice tak po prvenství v základní skupině vypadla z play off po prvním zápase a obsadila dělené 9. místo.

Reklama