Překvapila nás střelba z dálky, přiznávají házenkářky po prohře s Koreou

České házenkářky po postupu do hlavní fáze mistrovství světa ve Španělsku rychle přišly o šanci na čtvrtfinále. V prvním zápase po přesunu do Granollers prohrály s Jižní Koreou 26:32. O osudu národního týmu rozhodl už první poločas, ve kterém reprezentantky prohrávaly až o deset gólů. Ve druhé půli se sice zvedly, ale na obrat to nestačilo.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Adéla Stříšková z Česka. Ilustrační fotoFoto : Slavomír Kubeš, ČTK

Článek Nevysoké Korejky překvapily český tým ostrou palbou z dálky. „Měly to výborně zmáknuté, když se odrazily, zůstaly viset ve výskoku. My dopadly a ony nás následně přestřelily," popisuje sílu soupeře levá spojka Charlotte Cholevová. Národní tým navíc v ofenzivě kupil technické chyby a Korea i díky smrtícím brejkům odskočila v 25. minutě na 18:8. Na hřiště poté naskočily devatenáctiletá Cholevová a na pravou spojku Sára Kovářová. Oběma hráčkám se střelecky dařilo a pod jejich vedením začaly Češky dotahovat. „Prvních dvacet minut druhého poločasu bylo výborných, Koreu jsme v této fázi přehrávali. Vycházelo nám úplně všechno. Navíc jsme zlepšili defenzivu. Jelikož soupeř nečekaně střílel z dálky, byla účinnější vysunutá, aktivnější obrana," hodnotí trenér Jan Bašný. Míčové sporty Šance na čtvrtfinále jsou pryč. Stíhací jízda házenkářek na Koreu nestačila Reprezentantky po skvělém úseku hry stáhly ve 47. minutě manko po šesté trefě Cholevové na rozdíl pouhých dvou gólů. Jenže závěr si Korejky pohlídaly. „Museli bychom hrát zbytek poločasu bez chyby, a to jsme nedokázali," mrzí Bašného. Soupeř čtyřgólovou šňůrou znovu odskočil a nakonec zvítězil 32:26. „Jsem plná emocí. O to víc mě mrzí, že jsme skóre neotočily, když jsme se ve druhé půli tak zvedly," lituje Kovářová. České házenkářky tak přišly o naději na postup do čtvrtfinále už dva zápasy před koncem hlavní fáze. V Granollers je ještě čeká páteční duel s Dánskem a v neděli závěrečný souboj s Kongem. Kouči Bašnému se proti Koreji líbil hlavně výkon mladých hráček jako Cholevová, Stříšková nebo Franková, proto jim plánuje dát na hřišti velkou porci minut i ve zbývajících utkáních. „Mladší házenkářky potřebují prostor. Ale nedostanou ho proto, že bychom už neměli šanci postoupit, ale protože hrály dobře," doplňuje trenér.

