Reprezentace má přednost, kouč Novák po sezoně končí u volejbalistů Karlovarska

Každoročně se snažil co nejlépe skloubit klubové a reprezentační povinnosti. "Vždycky se to dalo zvládnout, ale současná situace si žádá už jiné řešení, protože letošní léto a podzim budou pro český národní tým velice dlouhé. Nešlo by, abych přijel desátého října, pět dní před začátkem soutěží. Nebylo by vůči klubu fair nechat práci na ostatních," vysvětlil někdejší úspěšný volejbalista. Vrcholem sezony bude pro české volejbalisty evropský šampionát, který se uskuteční na přelomu srpna a září.