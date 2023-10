„Klukům moc gratuluju, konečně to vítězství přišlo. I když jsme si po dvou setech mysleli, že to bude jednodušší, tak to jednoduché určitě nebylo. I z toho důvodu, že jsme vždycky o čtyři body vedli a v jednom postavení jsme o to strašně rychle přišli. Ale koncovka čtvrtého setu byla parádní ve smyslu, že všichni chtěli a všichni do toho šli,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Novák.