"Výsledek byl opět dobrý, i když jsme dnes měli mnohem více potíží. Byl to náš třetí zápas ve čtyřech dnech. Hráčky byly trochu unavené a rozhodli jsme se, že dáme příležitost všem děvčatům, které tady jsou. Mám radost především z toho, co předvedly hráčky z lavičky," uvedl Athanasopulos v tiskové zprávě.

V prvním setu sice český tým prohrával 15:18, nakonec ale i díky sedmi bodovým blokům skóre otočil. Athanasopulos začal v průběhu druhé sady měnit sestavu, ale nové hráčky dovedly set rovněž do vítězného konce. Ve třetím dějství neproměnily Češky mečbol a do čtvrtého setu vykročily velmi špatně (0:5), ale série sedmi bodů jim pak vynesla bezpečný náskok 20:10.

Libero Veronika Dostálová ocenila, že hráčky umějí překonat chvíle, kdy se jim nedaří a prohrávají. "I tak se dokážeme vrátit do zápasu a zvládnout to vítězně," řekla. "V prvním a třetím setu jsme měli několik problémů, ale právě třetí set byla velká zkušenost zvláště pro mladší hráčky. Je potřeba, aby byly na hřišti v kritických okamžicích a poučily se do budoucna," dodal kouč.