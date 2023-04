Volejbalové finále bude brněnské, Šelmy se o titul utkají s Královým Polem

Šelmy pod vedením kouče Ondřeje Bouly už postupem do semifinále dosáhly největšího úspěchu v pětileté historii klubu. Ve čtvrtfinálové sérii přitom až v pátém zápase zdolaly pražský Olymp. Proti Liberci si však počínaly výrazně lépe.

Výběr KP si zopakuje loňské finále, tentokrát pod vedením kouče Erika Nezhody. "Ustáli jsme obrovsky náročnou sérii a velikou taktickou bitvu proti výborně připravenému Prostějovu. Opět jsme museli bojovat až do konce a jsme moc rádi, že jsme dnes zvládli stav 2:0, byť ne hned napoprvé, a že utkání nemuselo jít do tie-breaku. Hráčky dnes podaly výkon na hranici svých možností a myslím si, že naše odvaha nás dnes zanesla do finále," řekl Nezhoda novinářům.