Buggyra měla při premiérové čtyřiadvacetihodinovce problémy, celkově je druhá

„Měli jsme šanci a rychlost na to vyhrát. Nicméně je to dlouhý závod a je potřeba i trocha štěstí. A to na naší straně nebylo. Příští rok přijedeme silnější a připravenější a budeme mít více štěstí. Ale celkově jsem spokojený,“ ujišťuje Jaroslav Janiš, debutant v barvách Buggyry. Zkušený jezdec endurance dovezl auto do cíle, navíc se během závodu podílel také na tvorbě strategie týmu.