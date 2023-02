Od roku 2026 se má do F1 vrátit automobilka Ford, a to jako partner Red Bullu

Americká automobilka Ford se podle médií v roce 2026 vrátí po více než dvaceti letech do formule 1, a to jako dodavatel motorů aktuálně mistrovské stáje Red Bull. Příslušnou dohodu oznámí vítěz Poháru konstruktérů za minulý rok na dnešní prezentaci týmu před novou sezonu v New Yorku, uvedla BBC. V nadcházejících třech sezonách bude Red Bull spolupracovat ještě s dosavadním partnerem, japonskou automobilkou Honda.

Foto: @GPF1cz, Twitter Ilustrační foto. Foto : @GPF1cz, Twitter

Článek Ford působil v F1 naposledy v roce 2004, jako tým Jaguar slavil o rok dříve zásluhou Giancarla Fisichelly ve Velké ceně Brazílie poslední z celkem 176 vítězství v mistrovství světa, v němž americký výrobce od roku 1967 zasáhl do 523 závodů. Spolupracoval se stájemi Lotus, Tyrell, McLaren či Benetton, desetkrát slavil triumf v Poháru konstruktérů a třináctkrát mezi jezdci. Počátky stáje Red Bull jsou spojeny právě s Fordem, protože tehdejší majitel společnosti vyrábějící energetické nápoje Dietrich Mateschitz právě v roce 2004 koupil stáj od Jaguaru, který na konci sezony přišel o podporu americké automobilky. Rakouský tým se postupně propracoval mezi špičku královské motoristické třídy a v letech 2010 až 2013 slavil s motory Renault čtyři jezdecké tituly zásluhou Sebastiana Vettela a také čtyři týmové. S Hondou stáj spolupracuje od roku 2019, v posledních dvou sezonách vládl šampionátu v jejích barvách Max Verstappen a vloni přibyl i pátý triumf v Poháru konstruktérů.