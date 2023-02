Chodil za školu a naštval manažera. Polepšený König i tak vstupuje do další sezony superbikového MS

A tak směl nakonec podškrtnout kontrakt s týmem Orelac Racing Movisio a teď o víkendu na australském okruhu Phillip Island vstoupí do nového ročníku motocyklového šampionátu, který je po seriálu MotoGP druhým nejprestižnějším. Oproti MotoGP se však v superbicích závodí na motorkách, které konstrukčně vycházejí z těch, které si může kdokoliv koupit v obchodě. „Na body jsem už v minulé sezoně dosáhl a nevidím důvod, proč bych je nemohl vybojovat letos. Samozřejmě jsem závodník a nejraději bych vyhrával. Musím být ale nohama na zemi. Konkurence je nabitá, ale to nemá cenu stále opakovat," říká König, který loni získal v mistrovství tři body.

Čekal na ně ale tuze dlouho, až do předposlední zastávky v celém seriálu. A i po posledních testech rozhodně nepatří k těm, kteří by měli v závodech být v hledáčku kamer, protože zajel 20. čas z 22 jezdců. „Na začátku Oliver ztrácel asi jeden a půl minuty na vítěze a v průběhu roku se ztráta lineárně snižovala, což bylo to, co jsme chtěli vidět. Na konci sezony se dostal pod dvě vteřiny na kolo," pochvaluje si manažer Čihák.